Сёмин назвал команду-открытие чемпионата мира

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, какую команду считает главным открытием чемпионата мира – 2022.

«Кто стал главным открытием? Наверное, Испания. Еще могу выделить Саудовскую Аравию, Бразилию и Францию», - передает слова специалиста издание «Спорт день за днём».

Напомним, что в первом туре группового раунда мундиаля Испания отпраздновала разгромную победу над командой Коста-Рики со счетом 7:0. Следующий поединок «красная фурия» проведет против Германии. Встреча состоится сегодня, 27 ноября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.