Энрике подшутил над Торресом, встречающимся с его дочерью

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике пошутил над Ферраном Торресом. Ранее стало известно, что нападающий «красной фурии» встречается с дочерью Энрике.

«Если Торрес забивает гол и празднует его, показывая жест соски, я сразу же поменяю его и отправлю сидеть на трибуны. И он больше не ступит на газон», - цитирует шутку Энрике Relevo.

Празднование, когда забивший гол футболист держит большой палец во рту как ребёнок, обычно означает весть о беременности его жены или подруги.

Сборная Испании начала мундиаль в Катаре в отличном настроении. Испанцы разгромили Коста-Рику – 7:0. Ферран Торрес оформил дубль. Впереди важнейший матч с неудачником первого тура группового этапа – сборной Германии.