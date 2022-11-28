Карвахаль – о ничьей со сборной Германии: «Нам не хватило терпения»

Правый защитник сборной Испании Дани Карвахаль высказался о матче против сборной Германии (1:1).

Испанцы повели в счёте на 62-й минуте, но не смогли удержать победный результат, пропустив на 83-й.

«Мы приехали сюда за победой, но, к сожалению, упустили её. Думаю, по содержанию мы провели хороший матч против сильного соперника, претендующего на золото. Нам нужно исправлять ошибки, допущенные в защите. В концовке нам следовало сыграть осторожнее, где-то не хватило терпения. Теперь все мысли о сборной Японии: сумеем выиграть – займём первое место в группе», – заявил в послематчевом интервью латераль мадридского «Реала».