Педри – об Асенсио: «Все хорошие игроки должны быть в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри высказался по поводу перехода в стан «сине-гранатовых» Марко Асенсио.

«Пока давайте посмотрим, как обстоят дела с его контрактом. Но у него есть хорошие качества. А все хорошие футболисты должны играть в «Барсе», - цитирует Педри Marca.

Контракт Марко Асенсио с мадридским «Реалом» закончится в июне 2023 года. Слухи об интересе «Барселоны» к 26-летнему Асенсио появились в прессе в начале ноября.

Педри, Асенсио и их партнёры по сборной Испании ранее отпраздновали разгромную победу на чемпионате мира в Катаре. 23 ноября испанцы обыграли сборную Коста-Рики – 7:0. Следующий матч в группе Е «красная фурия» сыграет 27 ноября со сборной Германии. Немцы, напомним, сенсационно проиграли сборной Японии - 1:2.