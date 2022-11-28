Сборная Германии не провела ни одного матча на «ноль» в 2022 году

Сборная Испании провела свой второй матч в рамках группового раунда финальной части чемпионата мира, она не сумела удержать победу в игре с немцами - 1:1. Испанский гол забил центрфорвард Альваро Мората, а у немцев отличился Никлас Фюллькруг, появление которого в заявочном листе немецкой команды стало некоторым сюрпризом, но оправдало себя.

Как оказалось, сборная Германии в 2022 году сыграла восемь матчей, но ни один из них не был для нее «сухим» - немцы пропускали мячи каждый раз.

В последнем, третьем туре группового раунда Германия сразится со сборной Коста-Рики, Испания сыграет с Японией, эти игры состоятся в первый день декабря.