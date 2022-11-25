Хаверц: «После матча с Японией мы поговорили друг с другом и сказали правду»

Нападающий сборной Германии Кай Хаверц рассказал о том, как команда отреагировала на поражение от Японии в первом туре группового этапа чемпионата мира. Напомним, «бундестим» проиграли со счётом 1:2.

«Пришло время поговорить друг с другом и сказать друг другу правду. После встречи все знали, что им нужно делать некоторые вещи по-другому. Мы все вышли из комнаты с чувством, что выиграем игру в воскресенье».

На выходных команда Ханса-Дитера Флика встретится с Испанией, которая в первом туре разгромила Коста-Рику со счётом 7:0. Если Германия не выиграет эту игру, то команда с большой долей вероятности не сможет выйти в раунд плей-офф чемпионата мира.