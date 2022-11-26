Продление контракта с Бальде — приоритетная цель «Барселоны»

Продление контракта с 19-летним защитником Алехандро Бальде — приоритет для «Барселоны». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство каталонского клуба уверено в заключении нового соглашения со своим воспитанником. Ожидается, что переговоры продолжатся после чемпионата мира, где Бальде представляет сборную Испании.

Действующий контракт молодого футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «Барселоны» 16 матчей, отметившись тремя результативными передачами.