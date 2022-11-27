Рюдигер забил испанцам, но гол не засчитали

В центральном воскресном матче на чемпионате мира играют сборные Испании и Германии. На 39-й минуте у номинальных гостей появился шанс открыть счет. После подачи со штрафного с правого фланга к воротам Дани Ольмо Антонио Рюдигер оказался без опеки и метров с десяти головой вколотил мяч в правую часть рамки. Голкипер даже не среагировал. Вот только видеоповторы показали, что защитник «бундестим» находился в положении вне игры, а это значит, что гол не засчитан - 0:0.

На эту минуту у сборной Испании четыре очка, у ее соперника - одно. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.