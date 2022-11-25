Хави Мартинес: «Если Киммих сыграет правого защитника, Германия потеряет одного из лучших полузащитников в мире»

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Хави Мартинес похвалил своего экс-партнёра по команде Йозуа Киммиха. Испанец назвал немца одним из лучших хавбеков в мире.

«Киммих – один из лучших в мире на своей позиции. Если он будет играть правого защитника, Германия потеряет одного из своих лучших полузащитников. Я думал, что матч против Японии начнёт в старте Горецка. «Бавария» работает намного лучше, когда Йозуа и Леон действуют в паре», – цитирует Мартинеса Magenta TV.

Напомним, из-за кадровой ситуации в сборной Германии, главный тренер Ханс-Дитер Флик раздумывает над тем, чтобы выпустить Киммиха на позиции правого защитника в ближайшем матче с Испанией.