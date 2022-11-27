Мостовой: «Для Германии поражение от Испании будет катастрофой»

Экс-игрок сборной России и «Сельты», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой высказался касательно поединка между Испанией и Германией во втором туре группового этапа чемпионата мира – 2022.

«Для немцев поражение будет катастрофой. По игре испанцы смотрятся здорово, но мало верится в крупную победу. Но испанцы должны выиграть», - передает слова эксперта издание «Спорт-экспресс».

Встреча сборных Испании и Германии состоится сегодня, 27 ноября. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

В первом туре испанцы разгромили Коста-Рику со счетом 7:0, а немцы сенсационно уступили Японии.