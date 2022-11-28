Жорди Альба сделал первую голевую передачу на чемпионатах мира

Сборная Испании провела свой второй матч в рамках группового раунда финальной части чемпионата мира, она не сумела удержать победу в игре с немцами - 1:1. Испанский гол забил центрфорвард Альваро Мората, которому удачно ассистировал защитник Жорди Альба.

Как оказалось, Альба, который в своем клубе регулярно выкладывает голевые передачи, на чемпионате мира сделал голевую передачу в первый раз. Это случилось в девятом матче футболиста в рамках чемпионатов мира.

В последнем, третьем туре группового раунда Испания сразится с японской сборной, эта игра состоится в первый день декабря.