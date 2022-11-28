Мората: «Это игра, которая могла быть полуфиналом или финалом ЧМ»

Сборная Испании провела свой второй матч в рамках группового раунда финальной части чемпионата мира, она не сумела удержать победу в игре с немцами - 1:1. Испанский гол забил центрфорвард Альваро Мората. Он прокомментировал итоги игры, в которой вышел на поле в начале второй половины матча.

- Это был сложный матч. У немцев очень классная команда. Эта игра вполне была достойна быть полуфиналом или финалом чемпионата мира. С японцами будет нелегко, они хороши тактически и много бегают. Но на чемпионате мира простых игр вообще не бывает, - цитирует Морату BBC One.

В последнем, третьем туре группового раунда Испания сразится с японской сборной, эта игра состоится в первый день декабря.