«За политическую клоунаду»: Канчельскис ожидает, что футбольный бог накажет Германию

Сборная Германии своеобразно отреагировала на запрет ФИФА на ношение радужных капитанских повязок в поддержку ЛГБТ на матчах чемпионата мира. Игроки Бундестим на командном фото закрыты свои рты руками, показывая, что ФИФА заставляет их молчать. После той фотографии немцы проиграли Японии со счётом 1:2.

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис ожидает наказания для сборной Германии от футбольного бога.

«Футбольный бог накажет сборную Германии за их политическую клоунаду. Футболисты на чемпионате мира должны думать только о футболе. Если их головы занятыми этим шоу с радужными повязками, то ничего хорошего им ждать не стоит», - высказался Канчельскис, чьи слова приводит sport24.

В воскресенье, 27 ноября, сборная Германии сыграет против Испании.