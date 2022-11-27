Хави назвал лучших игроков ЧМ-2022 на данный момент

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился своими наблюдениями.

Чемпион мира 2010 года и известный экс-полузащитник сборной Испании назвал Тибо Куртуа лучшим вратарём турнира. Среди центральных защитников специалист выделил Ибраима Конате и Дайо Упамекано, а наиболее индивидуально одарёнными футболистами обозначил Педри и Джамала Мусиалу. Из крайних защитников Хави больше всех приглянулся ещё один представитель «Барселоны» и сборной Испании – Жорди Альба. Лучший же завершитель атак на турнире, по мнению тренера, – Ришарлисон, дважды забивший сборной Сербии в поединке первого тура группового этапа.