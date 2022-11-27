​Нойер повторит вратарский рекорд на ЧМ

В воскресенье вечером внимание всего футбольного мира будет сосредоточено на матче сборных Испании и Германии в рамках второго тура группового этапа мундиаля. С первых минут место в рамке ворот Бундестим займёт Мануэль Нойер. Для немца это будет 18-я игра на чемпионатах мира. Он повторит вратарский рекорд по числу игр на мундиалях. Также по 18 матчей на мировых футбольных форумах провели голкиперы Клаудио Таффарел из Бразилии и Зепп Майер из Германии.

Матч сборных Испании и Германии начнётся в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.