Азар: «Акция сборной Германии? Лучше бы они приложили больше усилий на поле и постарались выиграть»

Капитан сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал акцию немцев перед вчерашним матчем с Японией. Напомним, на командной фотографии игроки «бундестим» были запечатлены с прикрытыми ладонью ртами – это знак протеста против запрета Катара носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ.

«Акция сборной Германии? Лучше бы они приложили больше усилий на поле и постарались выиграть. Мы здесь для того, чтобы играть в футбол, я не могу комментировать политику», – заявил Азар после вчерашней победы сборной Бельгии над Канадой.

Напомним, немцы вчера проиграли Японии со счётом 1:2 и теперь рискуют второй раз подряд не выйти из группы на чемпионате мира.