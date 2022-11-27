​Сборная Германии выбрала состав на битву с Испанией

В воскресенье вечером на чемпионате мира в Катаре пройдёт битва между сборными Испании и Германии. Главный тренер Бундестим Ханс-Дитер Флик принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Нойер, Керер, Зюле, Рюдигер, Раум, Киммих, Гюндоган, Гнабри, Горецка, Мусиала, Мюллер.

Матч Испания – Германия начнётся в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 22:00. Следить за битвой команд во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что сборная Германии провалила свой первый матч на чемпионате мира. Бундестим проиграла Японии со счётом 1:2.