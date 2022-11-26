Луис Энрике: «Убеждены, что можем обыграть Германию»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о предстоящей встрече с Германией в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Катаре.

Напомним, что в своих стартовых играх Испания разгромила Коста-Рику (7:0), а немцы сенсационно уступили Японии (1:2).

Энрике считает, что по стилю игры Германия очень похожа на Испанию, поэтому его команде в предстоящем матче просто не будет. Однако специалист уверен, что «красная фурия» способна одержать победу.

«Германия постоянно атакует, пытается прессинговать, завладеть мячом. Это будет открытая игра. У немцев есть история и игроки мирового уровня, но мы убеждены, что можем победить», — цитирует Энрике Marca.

Матч Испания — Германия состоится завтра, 27 ноября. Начало — в 22:00 по московскому времени.