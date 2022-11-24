Асенсио: «Иногда удивляюсь, как у Гави получается показывать такой уровень в 18 лет»

Полузащитник сборной Испании и мадридского «Реала» Марко Асенсио прокомментировал выступления Гави в матче с Коста-Рикой. Напомним, что в первом туре группового этапа чемпионата мира «красная фурия» разгромно победила со счётом 7:0.

«Иногда удивляюсь, как у Гави получается так играть в 18 лет, но в команде все знают, на что он способен», – сказал Асенсио в интервью после победы над Коста-Рикой.

Гави во вчерашнем матче стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании, отличившись в возрасте 18 лет и 110 дней. Асенсио вышел на поле на позиции «ложной девятки» и тоже записал своё имя на табло благодаря забитому голу.