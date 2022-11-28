Нойер: «Мы не позволили Испании проявить лучшие качества в атаке»

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер впечатлён игрой своей команды в поединке против Испании (1:1).

«Тяжёлый матч, но мы дали испанцам бой и не позволили им создать много моментов. Отдельных комплиментов достойна наша защита – из-за неё наши ворота было трудно поразить. Даже уступая со счётом 0:1, мы продолжали верить в себя. Мы по-прежнему сохраняем шансы выйти из группы – сейчас это самое главное», – отметил в послематчевом интервью капитан немецкой национальной команды.

Сборная Германии замыкает турнирную таблицу квартета с одним набранным очком. В последнем туре команда Ханса-Дитера Флика сыграет против Коста-Рики. Встреча состоится 1 декабря.