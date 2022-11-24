Радченко считает, что сборной Испании по силам выиграть чемпионат мира

Бывший нападающий «Зенита» и целого ряда испанских клубов Дмитрий Радченко оценил шансы сборной Испании на победу в мундиале, который сейчас проходит в Катаре.

Напомним, вчера, 23 ноября, «красная фурия» не оставила никаких шансов команде Коста-Рики (7:0) в матче 1-го тура группового этапа турнира.

По мнению Радченко, сейчас сборная Испании показывает хороший футбол и выглядит одним из фаворитов чемпионата мира.

«Испанцы играют в свой футбол, который у их сборной уже десять лет — короткий средний пас и контроль мяча. В этой сборной игроки отлично взаимодействуют, и игра отлажена во всех линиях команды», — цитирует Радченко Metaratings.

Свой следующий матч команда Луиса Энрике проведёт 27 ноября против Германии. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.