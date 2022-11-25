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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Уткин рассказал, что общего между поражениями Аргентины и Германии

25 Ноября 2022 • 11:30 Комментировать
Аргентина
...
Мексика
1 1.55 X 4.00 2 6.50
26.11 22:00

Известный журналист Василий Уткин сравнил поражения Аргентины и Германии в матчах 1-го тура группового этапа чемпионата мира.

Напомним, южноамериканцы уступили Саудовской Аравии (1:2), а немцы с тем же самым счётом проиграли команде Японии. По мнению Уткина, в этих неудачах фаворитов есть много общего, так как и Аргентина, и Германия были уверены в своих силах, владели преимуществом, но в итоге пропустили дважды.

«В обоих случаях фаворит был безоговорочным. И оба раза команду фаворита немного начинало заносить», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Свой следующий матч сборная Аргентины проведёт уже завтра, 26 ноября, против Мексики. Игра начнётся в 22:00 по московскому времени. Немцы же 27 ноября встретятся с лидером группы E Испанией в это же самое время.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Сборная Германии Сборная Аргентины
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АРГЕНТИНА МЕКСИКА
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