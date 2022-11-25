Уткин рассказал, что общего между поражениями Аргентины и Германии

Известный журналист Василий Уткин сравнил поражения Аргентины и Германии в матчах 1-го тура группового этапа чемпионата мира.

Напомним, южноамериканцы уступили Саудовской Аравии (1:2), а немцы с тем же самым счётом проиграли команде Японии. По мнению Уткина, в этих неудачах фаворитов есть много общего, так как и Аргентина, и Германия были уверены в своих силах, владели преимуществом, но в итоге пропустили дважды.

«В обоих случаях фаворит был безоговорочным. И оба раза команду фаворита немного начинало заносить», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Свой следующий матч сборная Аргентины проведёт уже завтра, 26 ноября, против Мексики. Игра начнётся в 22:00 по московскому времени. Немцы же 27 ноября встретятся с лидером группы E Испанией в это же самое время.