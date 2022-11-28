Сборная Германии обновила личный антирекорд по владению мячом на чемпионатах мира

Сборная Германии была вынуждена отдать мяч испанцам, но смогла не проиграть (1:1).

Команда Ханса-Дитера Флика, привыкшая играть первым номером, в сегодняшней встрече провела с мячом лишь 35,8% времени. Как отмечает Opta, это антирекорд немецкой сборной на чемпионатах мира за всё время ведения статистики (с 1966 года). Прежнее «достижение» держалось 36 лет: в поединке мундиаля 1986 года против сборной Марокко Германия владела мячом 39% времени.

Чемпионы мира 2014 года по-прежнему занимают последнее место в своём квартете, имея лишь одно набранное очко в активе перед заключительным туром.