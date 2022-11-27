Мората: «Вся страна была против меня»

Испанский нападающий Альваро Мората поблагодарил наставника национальной сборной Луиса Энрике за то, что оказал ему доверие в очень непростой момент, когда, по словам Мораты, ему было очень сложно справляться с критикой со всех сторон.

- Луис Энрике бывает веселым, шутливым, но бывает и строгим. Главное - он всегда готов разделить как радость, так и неудачу. Те игроки, которые не выходят на поле, у него чувствуют себя столь же важными, как и те, которые играют. Он мне очень помог. Были моменты, когда против меня была вся страна, карьера переживала кризис, и не только из-за футбола, у меня были личные сложности. Все были против меня, а он защитил и помог мне, - цитирует Морату испанское издание Marca.