Флик: «Фюллькруг показал, почему играет за сборную Германии»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик отметил вклад Никласа Фюллькруга в матче против Испании (1:1).

Именно гол 29-летнего форварда «Вердера», вышедшего на замену на 70-й минуте, позволил немецкой команде избежать второго подряд поражения на старте мундиаля.

«Сегодня он показал, почему играет за сборную Германии. Он забил десять голов в Бундеслиге в нынешнем сезоне, и решимость, с которой он реализует голевые моменты, стала для нас определяющей во встрече с Испанией», – отметил Флик в интервью после матча.

Никлас Фюллькруг дебютировал за сборную Германии незадолго до старта ЧМ-2022 в товарищеской игре против Омана. В активе нападающего два гола в трёх поединках за национальную команду.