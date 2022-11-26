Лам «Я бы не ставил Киммиха на позицию правого защитника»

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Филипп Лам заявил, что не стал бы ставить Йозуа Киммиха на правый фланг обороны в ближайшем матче сборной Германии против Испании, который пройдёт в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира.

«Я бы не ставил Киммиха на позицию правого защитника и даже не рассматривал бы этот вопрос. Я бы поставил Гюнтера на левый фланг, а Гинтера на правый фланг обороны. Почему? Это помогло бы создать компактную защиту», – цитирует Лама RND.

Напомним, Киммих является номинальным центральным полузащитником, но при этом футболист также способен отыграть на правом фланге обороны.