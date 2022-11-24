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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Маттеус: «Я всегда был на стороне Флика, но не могу понять некоторые решения»

24 Ноября 2022 • 11:09 Комментировать
Испания
...
Германия
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27.11 22:00

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус не понял некоторых решений главного тренера сборной Германии Ханса-Дитера Флика во вчерашнем матче первого тура группового этапа чемпионата мира против Японии. Напомним, немцы потерпели поражение со счётом 1:2, хотя до второй половины второго тайма вели в счёте.

«Я всегда был на стороне Флика, но я не могу понять некоторые решения. Тренер должен задать себе необходимые вопросы. Один из таковых можно задать по поводу крайних защитников. Почему на этой позиции не играл Керер, который раньше часто там выступал?», – сказал Матеус в эфире Bild TV.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Лотар Маттеус Ханс-Дитер Флик
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