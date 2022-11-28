​Ширер уверен, что Германия пройдёт в плей-офф

Сборная Испании провела свой второй матч в рамках группового раунда финальной части чемпионата мира, она не сумела удержать победу в игре с немцами - 1:1. Испанский гол забил центрфорвард Альваро Мората, а у немцев отличился Никлас Фюллькруг, появление которого в заявочном листе немецкой команды стало некоторым сюрпризом, но оправдало себя. После двух туров у Германии лишь одно очко, но известный английский бомбардир Алан Ширер уверен в том, что немцы выйдут в плей-офф.

- Ничья устраивает Германию. Они проявили характер в этом матче. И теперь они уверены в том, что смогут обыграть Коста-Рику, а Испания обыграет Японию, - считает Ширер, слова которого цитирует BBC One.

В последнем, третьем туре группового раунда Германия сразится со сборной Коста-Рики, Испания сыграет с Японией, эти игры состоятся в первый день декабря.