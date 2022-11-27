Мората – первый испанец, забивший в двух подряд матчах ЧМ после выхода на замену

Нападающему сборной Испании Альваро Морате покорилось уникальное достижение.

Футболист мадридского «Атлетико» поразил ворота сборной Коста-Рики, выйдя на замену по ходу второго тайма, а в матче против Германии отличился на 62-й минуте – спустя всего восемь минут после выхода со скамейки. По данным Opta, Мората стал первым футболистом сборной Испании, забившим после появления на замену в двух матчах чемпионата мира кряду, а также шестым таким игроком за всю историю турнира.

Гол Мораты позволил испанцам открыть счёт в сегодняшней встрече. В случае победы команда Луиса Энрике практически гарантирует себе путёвку в 1/8 финала благодаря невероятной разнице голов.