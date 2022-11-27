Мората открыл счёт в матче сборных Испании и Германии

В эти минуты проходит центральный матч дня на чемпионате мира по футболу, в котором играют сборные Испании и Германии. На 62-й минуте с левого фланга Жорди Альба прострелил к ближнему углу вратарской, где Антонио Мората из-под защитника в касание пробил в верхнюю часть ворот Мануэля Нойера и открыл счет - 1:0.

Таким образом, на данный момент сборная Испании отрывается от конкурентов и набирает шесть очков, а вот у соперника есть риск проиграть и во втором поединке. Правда, в любом случае у «бундестим» остается шанс на плей-офф.

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