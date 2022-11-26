Сёмин – о сборной Испании: «Они всегда считаются фаворитами турнира, как и бразильцы»

Известный российский футбольный специалист Юрий Сёмин прокомментировал первый тур группового этапа чемпионата мира – 2022 в Катаре.

Сёмин признался, что за все прошедшие на текущий момент матчи особенное впечатление на него произвели национальные команды Испании и Саудовской Аравии.

«Не знаю, смогут ли испанцы выиграть чемпионат мира в Катаре, но они всегда считаются фаворитами турнира, как и бразильцы», - приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Ближайший матч сборная Саудовской Аравии проведёт уже сегодня в 16:00, соперником станет команда Польши. Испании же завтра предстоит поединок с Германией, старт – в 22:00.