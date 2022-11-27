Луис Энрике посвятил предстоящий матч своей скончавшейся четыре года назад дочери

Испанский наставник Луис Энрике посвятил предстоящий матч своей испанской сборной против Германии скончавшейся четыре года назад дочери Ксане. Наставник испанской команды сообщил, что сегодня девочке должно было исполниться 13 лет.

- Сегодня мы играем с Германией, но сегодня также особый день для меня. Сегодня моей дочери Ксане должно было исполниться 13 лет. Любовь моя, целую тебя. Мы все по-прежнему любим тебя, - написал Луис Энрике.

Следить за событиями игры между сборными Испании и Германии в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно будет в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее уже доступна на нашем сайте.