Матч между сборными Испании и Германии получился напряженным, но не слишком захватывающим. Южане счёт открыли, но удержать преимущество не смогли.

Пожалуй, на групповом этапе самый громкой афишей обладал матч сборных Испании и Германии. Две команды, которые выигрывали чемпионат мира, причём совсем недавно. И «красную фурию», и бундестим причисляли к числу, если не главных, то уж как минимум фаворитов второго плана. Дополнительной интриги этому матчу придало поражение сборной Германии в первом туре, так что в матче с испанцами подопечным Флика необходимо было побеждать.

Испанцы на первых минутах завладели преимуществом и быстро могли открыть счёт. Уже на седьмой минуте после ряда передач Ольмо слева мощно пальнул с линии штрафной, Нойер достал мяч, но перевёл его лишь в перекладину, уже от которой тот отлетел за пределы поля. Немцы ответили быстрым выпадом «три в три», но Горецка чуть передержал футбольный снаряд и сделал передачу Гнабри, когда тот успел залезть в офсайд. Справедливости ради это не имело значения, так как Симон выиграл дуэль у немца в ближнем бою.

После этого в матче наступило затишье. Немцы отодвинули игру в середину поля, испанцы продолжали владеть мячом, но никакой опасности не было. В середине тайма Альба получил футбольный снаряд около штрафной и мощно пробил в ближний угол, но в створ не попал. В ответной атаке Симон обрезался у своей штрафной, подарив футбольный снаряд Гнабри, который пробил мимо цели. Справедливости ради, кажется, что в предыдущей стадии атаки у немцев был офсайд.

После этого момента сборная Германии перехватила инициативу. Бундестим стала активнее прессинговать и не подпускала соперника к своей штрафной. Испанцы ответили атакой, когда Ферран Торрес с близкого расстояния пробил выше цели, но в предыдущей стадии атаки случился офсайд у его партнера. За пять минут до конца первого тайма Рюдигер отправил футбольный снаряд в цель, но сделал это из положения вне игры. В итоге на перерыв команды так и ушли с нулями на табло.

В начале второго тайма Симон вновь ошибся у своей штрафной, но на этот раз офсайда не было. После передачи вратаря Киммих вступил в борьбу, отобрал мяч, получил обратный пас и пробил впритирку со штангой, но голкипер испанцев ворота спас.

По истечении часа испанцы всё же открыли счёт. После атаки левым флангом последовал прострел от Альбы на ближний угол вратарской, откуда Мората опередил Зюле и пробил над Нойером. На этот раз никаких офсайдов не было, так что судья гол засчитал.

Испания после этого отошла чуть назад, но Германия ничего из этого извлечь не могла. Флик сделал несколько замен, чтобы освежить игру. Счёт мог сравнять Мусиала, который получил мяч в штрафной справа и бил, но переиграть Симона не смог. Немцы пытались атаковать, но южане пытались спокойно отбиваьбся.

За семь минут до конца матча немцы всё же сравняли счёт. Сане справа сделал передачу на линию штрафной, Мусиала обрабатывал пяткой мяч себе на ход, но получилась передача на Фюллькруга, который мощным ударом вколотил футбольный снаряд под перекладину.

Испанцы постарались прибавить тут же, но ничего создать не смогли. У немцев же на последней добавленной минуте Сане ворвался в штрафную, обыграл Симона и простреливал в центр, но Бускетс выбил мяч за пределы поля. В итоге поединок так и завершился мииром.

В последнем туре группового этапа в первый день зимы испанцы сыграют с японцами. Немцев же ждёт команда Коста-Рики.