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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Испанцы и немцы в напряженном поединке победителя не выявили

27 Ноября 2022 • 23:56 Комментировать (11)
Испания
1:1
Германия
окончен

Матч между сборными Испании и Германии получился напряженным, но не слишком захватывающим. Южане счёт открыли, но удержать преимущество не смогли.

Протокол игры  
Испания1:1Германия
(1:0) Мората Альваро62'  
  83'Фюллькруг Никлас (1:1)
Унай СимонКарвахаль ДаниэльРодри ЭрнандесЛапорт ЭмерикАльба Жорди 82' (Бальде Алехандро ( 82') Гави 66' (Коке Хорхе ( 66') Бускетс Серхио  44'ПедриТоррес Ферран 54' (Мората Альваро ( 54') Асенсио Марко 66' (Уильямс Нико ( 66') Ольмо Дани
Запасные: Солер КарлосСанчес РобертФати АнсуГарсия ЭрикСарабия ПаблоЛьоренте МаркосАспиликуэта СесарТоррес Пау IIРайя ДавидПино ЙеремиГильямон Уго
Нойер МануэльКерер Тило  37' 70' (Клостерманн Лукас ( 70') Зюле НикласРюдигер АнтониоРаум Давид 87' (Шлоттербек Нико ( 87') Киммих Йозуа  60'Горецка Леон  58'Гнабри Серж 85' (Хофманн Йонас ( 85') Гюндоган Илкай 70' (Фюллькруг Никлас ( 70') Мусиала ДжамалМюллер Томас 70' (Сане Лерой ( 70')
Запасные: Брандт ЮлианГинтер МаттиасХаверц КайБелла-Кочап АрмельГюнтер КристианТер Штеген Марк-АндреМукоко ЮссуфаАдейеми КаримТрапп КевинГётце Марио
27 ноября. Стадион "Эль-Байт".

Пожалуй, на групповом этапе самый громкой афишей обладал матч сборных Испании и Германии. Две команды, которые выигрывали чемпионат мира, причём совсем недавно. И «красную фурию», и бундестим причисляли к числу, если не главных, то уж как минимум фаворитов второго плана. Дополнительной интриги этому матчу придало поражение сборной Германии в первом туре, так что в матче с испанцами подопечным Флика необходимо было побеждать.

Испанцы на первых минутах завладели преимуществом и быстро могли открыть счёт. Уже на седьмой минуте после ряда передач Ольмо слева мощно пальнул с линии штрафной, Нойер достал мяч, но перевёл его лишь в перекладину, уже от которой тот отлетел за пределы поля. Немцы ответили быстрым выпадом «три в три», но Горецка чуть передержал футбольный снаряд и сделал передачу Гнабри, когда тот успел залезть в офсайд. Справедливости ради это не имело значения, так как Симон выиграл дуэль у немца в ближнем бою.

После этого в матче наступило затишье. Немцы отодвинули игру в середину поля, испанцы продолжали владеть мячом, но никакой опасности не было. В середине тайма Альба получил футбольный снаряд около штрафной и мощно пробил в ближний угол, но в створ не попал. В ответной атаке Симон обрезался у своей штрафной, подарив футбольный снаряд Гнабри, который пробил мимо цели. Справедливости ради, кажется, что в предыдущей стадии атаки у немцев был офсайд.

После этого момента сборная Германии перехватила инициативу. Бундестим стала активнее прессинговать и не подпускала соперника к своей штрафной. Испанцы ответили атакой, когда Ферран Торрес с близкого расстояния пробил выше цели, но в предыдущей стадии атаки случился офсайд у его партнера. За пять минут до конца первого тайма Рюдигер отправил футбольный снаряд в цель, но сделал это из положения вне игры. В итоге на перерыв команды так и ушли с нулями на табло.

В начале второго тайма Симон вновь ошибся у своей штрафной, но на этот раз офсайда не было. После передачи вратаря Киммих вступил в борьбу, отобрал мяч, получил обратный пас и пробил впритирку со штангой, но голкипер испанцев ворота спас.

По истечении часа испанцы всё же открыли счёт. После атаки левым флангом последовал прострел от Альбы на ближний угол вратарской, откуда Мората опередил Зюле и пробил над Нойером. На этот раз никаких офсайдов не было, так что судья гол засчитал.

Испания после этого отошла чуть назад, но Германия ничего из этого извлечь не могла. Флик сделал несколько замен, чтобы освежить игру. Счёт мог сравнять Мусиала, который получил мяч в штрафной справа и бил, но переиграть Симона не смог. Немцы пытались атаковать, но южане пытались спокойно отбиваьбся.

За семь минут до конца матча немцы всё же сравняли счёт. Сане справа сделал передачу на линию штрафной, Мусиала обрабатывал пяткой мяч себе на ход, но получилась передача на Фюллькруга, который мощным ударом вколотил футбольный снаряд под перекладину.

Испанцы постарались прибавить тут же, но ничего создать не смогли. У немцев же на последней добавленной минуте Сане ворвался в штрафную, обыграл Симона и простреливал в центр, но Бускетс выбил мяч за пределы поля. В итоге поединок так и завершился мииром.

В последнем туре группового этапа в первый день зимы испанцы сыграют с японцами. Немцев же ждёт команда Коста-Рики.

Роман Андреев

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Комментарии (11)
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ЮвиК
28 Ноября 2022 в 00:40
Экстаз болельщиков - Победа Японии над Испанией и победа Коста Рики над Германией и 2 чемпиона мира в пролете. Эх мечты несбыточные.
ARTUR
28 Ноября 2022 в 00:32
Эх... Не смогли отправить немцев на парады , и сами чуть не доигрались ..не все так радужно как в первом матче ,день проигравших команд в первом туре . Сане отличный игрок , я в свое время мечтал что его поиобретет Реал .
Element-22
28 Ноября 2022 в 00:21
Сане очень здорово усилил игру, классная замена. в принципе это и спасло немцев. ну ещё японцы подарок сделали)
AMV
28 Ноября 2022 в 00:17
Несмотря на такие плачевные результаты в группе,Германия сохраняет неплохие шансы на выход из группы.хотя,такая Германия-не претендент на победу в Чемпионате.
redwhite1959
28 Ноября 2022 в 00:13
Оба тренера угадали с заменами - и Мората и Фюллькруг забили. В целом счёт по игре - команды одного уровня. Но что касается немцев - и этот матч это показал - время "стариков" - Гюндогана и Мюллера - прошло ( выход Сане и 9-го номера вместо них наглядно это показал ), Киммих, Гнабри и Мусиала не оправдывают - надеюсь только пока - в полной мере связанные с ними ожидания, и потому только один балл в "копилке" сборной Германии. Но что у немцев никогда не исчезает - морально-волевые качества - бьются до конца! В Испании понравился Ольмо и не понравился Гави - много бегает и много фолит. Педри ничем тоже не выделялся. Т.е. из молодых в обеих командах никто не впечатлил!((
26Vladarg76
28 Ноября 2022 в 00:12
Испания чуть не доигралась в самой концовке.хорошо,что ещё судья не стал прибавлять более меры.но тяжело ей играть без нападения.
SpsGod
28 Ноября 2022 в 00:11
Хочется отметить Педри, парень талантлив и хороший распасовщик, не хватает ему в напарники такого же игрока. Гави вроде старается, но всё не то и очень много фолит.

Ну Ф.Торрес это шутка какая-то, это не игрок уровня Барсы или это Барса упала на уровень Ф.Торреса? Игрок уровня Маунта и Вернера. Или просто во мне говорит фан Реала.
roksanvanino2015
28 Ноября 2022 в 00:15
да какой вернер, это ухудшенная версия мораты, с той лишь разницей что у торреса даже случайно не получается ничего
никогда не понимал где в нем талант увидели
Alex1972
28 Ноября 2022 в 00:05
Капут откладывается..
roksanvanino2015
28 Ноября 2022 в 00:02
результат закономерен, но я впервые вижу чтоб вратарь шутя игрючи перепасовывался в штрафной, отдавая под прессингом налево направо неудобные пасы защитникам и выдавая голевые сопернику по несколько раз за матч
это какой то новый вид мазохизма?
CELTIC FROST
28 Ноября 2022 в 00:23
типа ну очень продвинутая тики-така
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