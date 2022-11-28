Энрике: «Когда я увижу игру в записи, уверен, она мне понравится больше»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал ничью со сборной Германии (1:1) на мундиале в Катаре. Напомним, испанцы забили первыми благодаря голу Альваро Мораты, но ближе к концу матча немцы счёт сравняли. Отличился Никлас Фюллькруг.

«Когда я увижу игру в записи, уверен, она мне понравится больше, чем сейчас. И если бы нам сказали, что после двух туров на чемпионате мира мы будем первыми в группе, и что даже ничьей нам хватит для выхода в плей-офф, я бы согласился на такое», - цитирует Энрике Marca.

Энрике добавил, что в первом тайме Испания выглядела лучше. В течение матча команде не хватило веры в то, что испанцы смогут доставить Германии еще больше неприятностей.

Для выхода в плей-офф «красной фурии» будет достаточно даже ничьей со сборной Японии. Но по словам Энрике, его команда сделает всё, чтобы порадовать болельщиков победой. Матч состоится 1 декабря. Параллельно сыграют сборные Коста-Рики и Германии.