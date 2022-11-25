Бальде: «Пока слишком рано говорить о победе на чемпионате мира»

Защитник каталонской «Барселоны» Алехандро Бальде заявил, что сборной Испании пока слишком рано говорить о победе на чемпионате мира, даже несмотря на разгром Коста-Рики в первом туре группового этапа.

«Пока слишком рано говорить о победе на чемпионате мира, но Испания всегда является одним из главных фаворитов турнира», – цитирует 19-летнего футболиста Barca Universal.

Напомним, Бальде неожиданно для себя получил вызов в сборную Испании на чемпионат мира. В изначальной заявке защитника не было, но главный тренер Луис Энрике довызвал его после травмы фуллбека «Валенсии» Хосе Гайя.