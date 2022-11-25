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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бальде: «Пока слишком рано говорить о победе на чемпионате мира»

25 Ноября 2022 • 16:03 Комментировать
Испания
...
Германия
1 2.30 X 3.65 2 2.95
27.11 22:00

Защитник каталонской «Барселоны» Алехандро Бальде заявил, что сборной Испании пока слишком рано говорить о победе на чемпионате мира, даже несмотря на разгром Коста-Рики в первом туре группового этапа.

«Пока слишком рано говорить о победе на чемпионате мира, но Испания всегда является одним из главных фаворитов турнира», – цитирует 19-летнего футболиста Barca Universal.

Напомним, Бальде неожиданно для себя получил вызов в сборную Испании на чемпионат мира. В изначальной заявке защитника не было, но главный тренер Луис Энрике довызвал его после травмы фуллбека «Валенсии» Хосе Гайя.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Алехандро Бальде
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