Гави: «В матче с Германией у нас будут те же амбиции, что и в игре с Коста-Рикой»

Полузащитник сборной Испании Гави поделился ожиданиями от матча с Германией в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира. Напомним, в первом туре «красная фурия» разгромила Коста-Рику со счётом 7:0, а сам Гави стал самым молодым автором гола в истории своей сборной.

«Наши амбиции в матче против Германии будут такими же, как и против Коста-Рики. Мы являемся командой с большими амбициями, и выкладываемся на поле, независимо от соперника», – заявил Гави на пресс-конференции.

Напомним, в случае поражения, сборная Германии может покинуть чемпионат мира на стадии группового этапа, так как в первом туре подопечные Ханса-Дитера Флика уже уступили Японии.