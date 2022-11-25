Пеллегрини: «Стримы Энрике принесут ему больше проблем, чем пользы»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал то, что наставник сборной Испании Луис Энрике часто ведёт прямые трансляции в интернете, где отвечает на популярные вопросы болельщиков.

«Лично я считаю, что стримы Луиса Энрике принесут ему больше проблем, чем пользы. Многие люди уже настроены против него, а он вот так открыто выставляет себя в социальных сетях», – цитирует Пеллегрини Barca Universal.

Напомним, сборная Испании выиграла свой первый матч на чемпионате мира в Катаре, разгромив в первом туре группового этапа Коста-Рику со счётом 7:0. Напомним, контракт Энрике с «красной фурией» истекает после мундиаля.