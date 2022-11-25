Кечинов рассказал, чего ему не хватает на ЧМ-2022

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался после первого тура чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«Очень много нулевых ничьих, которые не красят чемпионат мира. Нам, как болельщикам, хочется побольше забитых мячей», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

При этом эксперт отметил, что позитивных эпизодов на турнире больше, например, отличная игра сборной Испании, у них все доведено до автоматизма.

В первом туре мундиаля Испания разгромила Коста-Рику со счетом 7:0. В предстоящем матче подопечные Луиса Энрике сыграют с Германией, встреча состоится 27 ноября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск.