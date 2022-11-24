Нойер: «Мы проиграли самый важный матч в группе»

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер рассказал о том, какие аспекты его команде нужно улучшить в оставшихся двух турах группового этапа чемпионата мира. Напомним, в первом туре подопечные Ханса-Дитера Флика проиграли Японии со счётом 1:2.

«Нам нужно улучшить множество вещей, сейчас мы находимся под давлением. Как по мне, это был самый важный матч в группе, и мы его проиграли. Мы должны показать другое лицо в матче с Испанией, с самым сложным соперником. Мы должны отдать всё и продемонстрировать лучшую игру на поле», – сказал в послематчевом интервью голкипер мюнхенской «Баварии».

Напомним, Германия проиграла три из четырёх последних матчей в финальной части чемпионата мира.