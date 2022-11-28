Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между сборными Испании и Германии.

«Игра понравилась наполовину. Не понравилась, прежде всего, Испания. Проблемы есть, они видны, не знаю, видит это Луис Энрике или нет. Он продолжает немного делать то, на чем он погорел на чемпионате Европы. Да, перекатывать мяч и держать его - это хорошо. Гол создали ветераны сборной - Мората и Альба. Непонятно, зачем Энрике поменял Альбу. У немцев было все понятно - они выпустили игроков атаки, поскольку должны были забивать. А в защите как раз и ошибся Бальде. Испанцы ещё и чудом отстояли.

По игре было видно, что немцам отступать некуда. Поэтому они старались идти вперёд. А испанцы продолжали играть в контроль и катали мяч. Когда немцы раскрылись, нужно было просто бежать вперед. А кроме Мораты никто не бежал вперёд. И опять ошибка Энрике - он не меняет Педри. Я критиковал его за это на Евро. При этом меняет Гави, который бежит и разгоняет атаки. Педри играет на месте в центре. У немцев вышел Сане, и сразу пошла опасность. Если Испания продолжит так играть, то ее будут наказывать. Слава Богу, что 1:1 закончили ещё», - сказал Мостовой.