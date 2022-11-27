Адебайор рассказал, кто победит в матче Испания - Германия

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Эммануэль Адебайор поделился мнением о предстоящем поединке между сборными Испании и Германии во втором туре групповой стадии чемпионата мира – 2022.

«Думаю, Испания победит. Они забили семь голов Коста-Рике, что придало им уверенности в себе. Они постараются победить и Германию. Испанцы выиграют со счетом 2:1», - передает слова африканца «РБ Спорт».

Встреча испанцев с немцами состоится сегодня, 27 ноября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В первом матче «красная фурия» победила Коста-Рику (7:0), а немецкая сборная потерпела поражение от Японии со счетом 1:2.