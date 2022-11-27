Сборная Германии отыгралась в матче с испанцами

В центральный матч воскресного игрового дня на чемпионате мира по футболу 2022 года вернулась интрига. В середине второго тайма сборная Испании забила в ворота немецкой команды после передачи Жорди Альбы на Альваро Морату. Соперник отыгрался на 83-й минуте. Джамал Мусиала сохранил мяч у линии штрафной, получился отскок на Никласа Фуллкруга, и тот с правого края штрафной плотно пробил в дальнюю девятку без шансов для голкипера.

Счет стал 1:1. На эту минуту у Испании четыре очка и первое место, немцы - последние с одним баллом в активе. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.