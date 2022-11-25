​Сборная Германии не планирует новых акций протеста

Футболисты сборной Германии закрыли рты руками, делая памятное фото перед матчем против Японии. Так команда отреагировала на решение ФИФА о запрете на ношение радужных капитанских повязок в поддержку ЛГБТ.

Игрок Бундестим Кай Хаверц сообщил, что команда не планирует новых акций.

«За последние дни мы чётко изложили свою точку зрения. Сложно что-то добавить. Теперь мы сосредоточены на футболе на все 100%», - сказал Хаверц журналистам.

Напомним, что сборная Германии проиграла Японии со счётом 1:2. Теперь команда Ханса-Дитера Флика готовится к игре против Испании. Она пройдёт в воскресенье, 27 ноября.