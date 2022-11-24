Моуринью: «Победа Японии над Германией не стала большим сюрпризом»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу сборной Японии над Германией во вчерашнем матче первого тура группового этапа чемпионата мира.

«Это фантастическое достижение. Если честно, это не стало для меня большим сюрпризом. Япония – отличная команда с хорошими игроками. К счастью, мне пришлось потренировать лучших азиатских игроков, поэтому я могу сказать, что есть разница в менталитете. У европейцев всё слишком заточено вокруг индивидуальностей», – заявил Моуринью на пресс-конференции.

Напомним, в следующем туре Германия сыграет с Испанией. «Бундестим» второй раз подряд могут вылететь из мундиаля на стадии группового этапа.