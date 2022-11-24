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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Моуринью: «Победа Японии над Германией не стала большим сюрпризом»

24 Ноября 2022 • 12:17 Комментировать (1)
Япония
...
Коста-Рика
1 1.43 X 4.30 2 8.50
27.11 13:00

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу сборной Японии над Германией во вчерашнем матче первого тура группового этапа чемпионата мира.

«Это фантастическое достижение. Если честно, это не стало для меня большим сюрпризом. Япония – отличная команда с хорошими игроками. К счастью, мне пришлось потренировать лучших азиатских игроков, поэтому я могу сказать, что есть разница в менталитете. У европейцев всё слишком заточено вокруг индивидуальностей», – заявил Моуринью на пресс-конференции.

Напомним, в следующем туре Германия сыграет с Испанией. «Бундестим» второй раз подряд могут вылететь из мундиаля на стадии группового этапа.

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Рома Жозе Моуринью Сборная Германии Сборная Японии
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ЯПОНИЯ КОСТА-РИКА
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Комментарии (1)
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HG2017
24 Ноября 2022 в 12:52
"У европейцев всё слишком заточено вокруг индивидуальностей" - сказал особенный )))
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