Швайнштайгер – о поражении Германии от Японии: «Это не совпадение»

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер прокомментировал поражение «бундестим» в первом туре группового этапа чемпионата мира от Японии. Напомним, подопечные Ханса-Дитера Флика упустили минимальное преимущество в счёте и проиграли встречу со счётом 1:2.

«Мы могли сделать счёт 2:0. У нас нет ответов по поводу того, как Японии удалось провести настолько быстрые контратаки в концовке матча. Это поражение лишь отображает, где мы сейчас находимся. Это не совпадение», – цитирует бывшего полузащитника мюнхенской «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» Das Erste.

Напомним, в следующем туре группового этапа чемпионата мира немцам предстоит сыграть с Испанией, которая вчера разгромила Коста-Рику 7:0.