Гюндоган: «Мы были немного лучше, но результат справедлив»

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал ничью с командой Испании на чемпионате мира в Катаре (1:1).

«Могли забивать раньше. Мы даже забили, но гол не засчитали. За всю игру у нас были хорошие моменты. Мы были немного лучше, но результат справедлив», - цитирует Гюндогана BBC.

Гюндоган отметил, что предчувствовал гол немцев, сидя на скамейке запасных и разговаривая с Томасом Мюллером. И похвалил завершение от Фюллькруга, назвав гол типичным голом форварда.

Напомним, в ключевом матче дня команды Испании и Германии сыграли вничью. На гол Альваро Мораты ответил Никлас Фюллькруг.

1 декабря испанцев ждёт встреча с японцами. Для прохода в плей-офф «Красной фурии» хватит даже ничьей. Сборная Германии встретится со сборной Коста-Рики.