Рио Фердинанд: «Замены - это то, что нужно на чемпионате мира»

Сборная Испании провела свой второй матч в рамках группового раунда финальной части чемпионата мира, она не сумела удержать победу в игре с немцами - 1:1. Испанский гол забил центрфорвард Альваро Мората, который вышел на поле в начале второй половины матча. Его успех прокомментировал Рио Фердинанд - бывший защитник английской сборной.

- Мората спас сегодня команду, снова. Замены в таком турнире крайне важны. Вам нужно менять темп игры и замены - это именно то, что позволяет делать это, - цитирует слова Фердинанда BBC One.

В последнем, третьем туре группового раунда Испания сразится с японской сборной, эта игра состоится в первый день декабря.