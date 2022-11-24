Рончеро: «Почему Гави, Бускетс и Альба не играют в «Барселоне» так же хорошо, как в сборной?»

Журналист издания Diario AS Томас Рончеро высловил претензии к главному тренеру «Барселоны» Хави Эрнандесу. Инсайдер не может понять, почему Гави, Серхио Бускетс и Жорди Альба в сборной Испании играют гораздо лучше, чем за «сине-гранатовых».

«Луис Энрике разоблачает Хави. Я хочу спросить у Хави, почему Гави не играет также хорошо за клуб, как за сборную? Почему Бускетс, которого все хотят отправить на пенсию смотрится хорошо в сборной? Жорди Альба играет меньше, чем Бальде в этом сезоне, но тоже справляется хорошо», – написал Рончеро у себя на странице в социальных сетях.

Напомним, «Барселона» подошла к паузе на чемпионат мира в качестве лидера Ла Лиги с отрывом в два очка от мадридского «Реала». При этом клуб вылетел в Лигу Европы.