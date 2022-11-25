Вирц: «Думаю, в будущем мы с Мусиалой составим хорошую связку в сборной Германии»

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц поделился впечатлениями от игры хавбека мюнхенской «Баварии» Джамала Мусиалы, который в данный момент представляет сборную Германии на чемпионате мира.

«Мусиала – очень хороший футболист. Он отлично действует в ситуациях один в один, и даже один в пять. Он определённо может вытворять невероятные вещи на поле. Думаю, в будущем мы составим хорошую связку в сборной Германии», – цитирует Вирца журналист Мануэль Ветх.

Напомним, руководство мюнхенской «Баварии» до сих пор рассматривает вариант с трансфером Виртца. Не исключено, что Флориан будет выступать в связку с Мусиалой и на клубном уровне.