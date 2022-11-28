Мората – лучший игрок матча Испании против Германии

Форвард сборной Испании Альваро Мората получил награду лучшему игроку центральной встречи игрового дня.

Представитель мадридского «Атлетико» вышел на замену на 54-й минуте, а уже на 62-й записал своё имя на табло, открыв счёт в матче. Сборная Германии ушла от поражения незадолго до завершения основного времени, но именно Мората был признан ФИФА главным героем поединка. 30-летний нападающий показал стопроцентную эффективность, реализовав свой единственный удар по воротам Мануэля Нойера.

Сборная Испании лидирует в группе после двух туров с четырьмя набранными очками. В заключительном матче групповой стадии коллектив Луиса Энрике сыграет против Японии.